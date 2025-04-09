Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала плакат, созданный в 1948 году известным карикатуристом Борисом Ефимовым. Карикатура высмеивает отношение США и Великобритании к нацизму.

«С 1948 года мало что изменилось», — указала Захарова в своём Telegram-канале.

На плакате с заголовком «Денацификация по англо-американски» изображены американские и британские генералы, которые изучают вскрытую черепную коробку эсэсовца.

Один из генералов комментирует, что форму можно заменить, но по содержанию данный человек вполне подходит.

Ранее Захарова предрекла Европе голодное будущее из-за русофобской политики.