Лавров: РФ ждет приезда Токаева в Москву на Парад Победы

Российская сторона ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву по случаю празднования Дня Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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До этого Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что надеется на встречу с Путиным в ходе визита.

27 января сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие. 26 января стало известно, что Израиль будет представлен на параде в Москве в честь 80-летия Победы.