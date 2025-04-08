Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале карикатуру 1948 года работы Бориса Ефимова, высмеивающую подход западных стран к денацификации.

На плакате под названием "Денацификация по англо-американски" изображены американский и британский генералы, обсуждающие перекраивание нацистского офицера. "Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит" — гласит сатирическая подпись, подчеркивающая лицемерие западных союзников в послевоенные годы.

Захарова сопроводила публикацию комментарием, что с тех пор позиция западных стран по этому вопросу мало изменилась.