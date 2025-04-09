Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу, рассматривая размещение многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу. Она подчеркнула, что эти планы обсуждались на совещании начальников западных генштабов в Киеве, передает ТАСС.

Захарова раскрыла планы НАТО по Украине

По словам Захаровой, на совещании, прошедшем 4–5 апреля в Киеве, присутствовали начальники генштабов Украины, Британии и Франции.

Целью их встречи было определение оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента, как это было ими сформулировано.

Захарова отметила, что речь по сути шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, с акцентом на Одессу. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.