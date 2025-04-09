Чеченское телевидение показало фото подростка, который напал на пост ДПС

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в специальном репортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова, показала фотографию подростка, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане. "Нападавший — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения. Нападение на пост ДПС произошло вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане на улице Кадырова. Неизвестный ранил ножом полицейского. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия. В результате произошедшего полицейские перекрыли дороги в районе инцидента. Были организованы оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Позже Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики "отцов и братьев" организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС. По словам главы республики, правоохранители установили личности организаторов нападения. По его словам, они являются уроженцами Чечни, проживающими на территории Турции, а всеми их действиями руководит гражданин Украины. Кадыров подчеркнул, что каждого причастного — "не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия" — власти Чечни призовут "к суровому ответу". Он добавил, что "особая ответственность" лежит на родственниках нападавших.