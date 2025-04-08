Госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле

Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать Украину во время переговоров 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Брюс, во время переговоров в Стамбуле будет поднята только тема работы дипломатических посольств — конфликт на Украине в повестке дня не значится. При этом Брюс подчеркнула, что нормализация отношений между США и Россией возможна только после окончания СВО.

Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля

«На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной», — заявила она.

Ранее стало известно, кто представит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле.