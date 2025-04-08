В МИД РФ оценили позицию стран БРИКС по Украине

Россия ценит взвешенную позицию государств БРИКС по ситуации на Украине и ее независимость от чужих мнений, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев. Его цитирует ТАСС.

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«Хотелось бы подтвердить, что Россия очень ценит ту взвешенную позицию, которую занимают наши партнеры по БРИКС по украинской теме, и те инициативы, которые выдвигаются в пользу мирного урегулирования», — высказался дипломат.

Он отметил, что разнообразие инициатив внутри объединения говорит о том, что РФ не навязывает свое мнение партнерам.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что сотрудничество РФ и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире. Российский лидер добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС.

Он отметил, что Россия и КНР много сделали для того, чтобы авторитет и влияние объединения БРИКС в мире возросло.