Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала Киева. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия «не позволит никому обманывать себя и прямо или косвенно использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима».

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу», — добавил Небензя.

При этом, по словам постпреда РФ при ООН, «никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны». Он выразил надежду, что это «в полной мере осознают и американские коллеги».