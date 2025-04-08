В РФ заявили о потере Америкой статуса гегемона

На смену эпохе однополярности пришел многополярный мир, в котором США утратили позицию гегемона, а Россия стала одной из сильнейших мировых держав. Такое мнение высказала колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

По ее словам, на утрату США позиции гегемона указывает неспособность Вашингтона завершить конфликты на Украине и в секторе Газа, а также усмирить «открытый бунт европейский вассалов».

«У американского президента, считавшегося когда-то самым могущественным человеком в мире, банально нет ресурса, чтобы продавить свои решения», — указала Никифорова.

Она считает, что место США могли бы занять Китай и Россия, однако Пекин не хочет повторять ошибку американцев и растрачиваться на внешнеполитические активности, а у Москвы хватает своих дел и для нее важнее демографической ямы является экономика. Есть разговоры об этом в ЕС, но реальное влияние европейских стран на мировые дела «ничтожно». Кроме того Евросоюз находится в сложной позиции между РФ и КНР, а также страдает от соседства с Турцией.

«Однополярный мир канул в Лету тихо и незаметно. Риторика Запада осталась прежней, однако структуры старого мира за время СВО истлели и рухнули. Сегодня в мире ситуация примерно такая же, как в конце 1980-х в СССР: газеты верноподданно рапортуют про строительство коммунизма, а в реале все уже решительно изменилось и новые структуры вытесняют старые из жизни», — считает Никифорова.

Среди ключевых факторов того, что мир переходит в многополярную эпоху: выход на авансцену мировой политики небольших стран, в том числе Венгрии, конкурирование государств со своими бывшими колонизаторами и расцвет незападных суверенных государств — России, Индии, Бразилии, Китая, Индонезии, Эфиопии, Турции и Вьетнама, которые нацелены на самостоятельное развитие.

«РФ не была инициатором разрушения старой политической модели, западные элиты все сделали сами, до последнего предела разгуляв свое самомнение и агрессивность. Но текущее положение дел нам, несомненно, выгодно: по итогам последних лет мы стали одной из сильнейших мировых держав. Наш экономический и военный потенциал позволяет стране развиваться мирно и независимо, оставаясь островом стабильности в море геополитического хаоса», — уверена колумнист.

Несмотря на это Никифорова поприветствовала стремление США к миру, но призвала «сильно не надеяться на Трампа», поскольку его политика может измениться под давлением. По ее мнению, РФ необходимо продолжаться двигаться своим курсом, особенно, учитывая, что в «новом, многополярном мире у России есть все шансы на успех».