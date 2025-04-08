Слуцкий призвал начать создавать в России цифровые портреты семей мигрантов

В России предложили создавать цифровые портреты семей мигрантов и вести особый контроль за «потенциально опасными персонажами», заниматься этим может новая служба по вопросам регистрации мигрантов.

Об этом заявил RT лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР давно и последовательно борется с нелегальными гастарбайтерами. Партия считает, что России нужна суверенная миграционная политика. В частности, разрешать только трудовую миграцию, причём в режиме «приехал — отработал — уехал». Наиболее популярным у наших граждан стала инициатива ЛДПР, которая запрещает иностранным рабочим привозить с собой свои семьи», — добавил парламентарий.

Ужесточение правил в отношении мигрантов вполне реализуемы, считает Слуцкий.

«Показателен опыт Белоруссии, где «вахтовый» метод работы мигрантов и жёсткое законодательство, не позволяющее проворачивать разнообразные аферы для получения гражданства — навели исключительный порядок в стране. Ещё более радикальный подход применяется к малоквалифицированным мигрантам в Объединённых Арабских Эмиратах. Там их селят в отдельных, охраняемых местах и ограничивают в передвижении, особенно в туристических зонах. А уж о приезде семей мигрантов в страну не может быть и речи», — отметил политик.

Также депутаты ЛДПР предложили высылать из России все семьи мигрантов, чьи дети совершили преступления в стране.