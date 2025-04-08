Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

Президент США Дональд Трамп может пытаться раздробить Евросоюз, в том числе, введением импортных пошлин, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он объяснил, что странам будет крайне непросто выработать единую позицию.

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Трамп, по словам политолога, выставляет Европе крайне жесткие условия отсрочки введения новых тарифов в виде компенсации торгового дефицита в размере 350 миллиардов долларов. По его мнению, это может разобщить страны союза.

«Европа состоит из множества стран, которые сами решают проблемы энергетической безопасности. В этом плане каждая страна суверенна. Как, к примеру, Венгрия и Словакия, сохраняющие контракты с Россией. Есть и те, кто ориентирован на норвежский газ, другие источники, — сказал Топорнин. — Нынешние условия Трампа — это попытка встряхнуть Европу, поднять планку, чтобы затем понижать ее в диалоге с конкретными государствами».

Политолог заметил, что европейским странам будет трудно выработать согласованную позицию, прежде всего, из-за разной степени зависимости от США. Он указал, в частности, на крайне зависимую от Вашингтона Польшу, на поддерживающие политику Трампа Венгрию и Словакию, а также на Францию и Германию, которые, наоборот, хотели бы выйти из-под американской опеки.

«Трамп действует по принципу "разделяй и властвуй". Его задача — раздробить Европу, чтобы дальше договариваться с каждой страной по отдельности. Фактически, он разваливает Евросоюз, пытается его дестабилизировать, — уверен Топорнин. — Может, какое-то компромиссное предложение Европа и выработает, но Трамп понимает, что все хотят договориться сепаратно, не беря на себя дополнительные обременения».

Ранее Трамп заявил, что США могут отсрочить введение импортных тарифов против Евросоюза (ЕС), если объединение купит американские нефть и газ. Он также отклонил предложение Брюсселя о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары.