Стало известно, кто представит российскую делегацию на переговорах с США
МИД России рассказал о том, кто представит российскую делегацию на следующих переговорах с США в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, российскую делегацию по-прежнему будет представлять посол Александр Дарчиев. Со стороны США эту должность займет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
В МИД также добавили, что второй раунд переговоров состоится уже в ближайшие дни. Ожидается, что он будет посвящен нормализации работы дипломатических миссий России и США.
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«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов», — рассказали в МИД.
Напомним, что предыдущие переговоры России и США прошли в Саудовской Аравии 24 марта. Они продлились более 12 часов.