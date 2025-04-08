МИД России рассказал о том, кто представит российскую делегацию на следующих переговорах с США в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, российскую делегацию по-прежнему будет представлять посол Александр Дарчиев. Со стороны США эту должность займет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В МИД также добавили, что второй раунд переговоров состоится уже в ближайшие дни. Ожидается, что он будет посвящен нормализации работы дипломатических миссий России и США.

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«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов», — рассказали в МИД.

Напомним, что предыдущие переговоры России и США прошли в Саудовской Аравии 24 марта. Они продлились более 12 часов.