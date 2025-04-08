Названы главы делегаций России и США на переговорах в Стамбуле

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев возглавит российскую делегацию на втором раунде консультаций РФ и США в Стамбуле. Об этом сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными», — отметили в министерстве.

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Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало новый раунд переговоров с американской стороной. В МИД указали, что встреча сторон пройдет в ближайшее время.