Разрешение силам обороны Эстонии «топить подозрительные торговые суда» станет еще одним шагом на пути к войне в Балтийском море. Такое мнение высказал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Ранее эстонские СМИ сообщили о том, что в парламенте Эстонии прошел второе чтение законопроект, дающий силам обороны страны право потопить гражданское судно, представляющее опасность, если «отразить угрозу другими мерами или сделать это своевременно невозможно».

По мнению политолога Андрея Пинчука, такой законопроект является очередной попыткой поддержки Украины, перетягиванием на себя внимания РФ.

«Одна из главных целей Украины - это уйти от локализации конфликта и зажечь конфликты у соседей, чтобы растянуть силы России, а с другой стороны - втянуть в конфликт НАТО. Конечно, по-хорошему, в первую очередь по рукам Эстонии должно бить руководство США и НАТО, потому что последствия такого втягивания - это прямой путь к третьей мировой войне», - подчеркнул эксперт.

Пинчук обратил внимание на то, что Эстония последовательно пытается определить режим так называемой прибрежной территории, для того чтобы организовать контроль за Россией.

«Этот контроль нужен по нескольким причинам. Во-первых, это перекрытие разных каналов параллельного импорта по воде. Во-вторых, это недопущение выхода на расчетную работу военных кораблей, наносящих дальние удары с ракетных комплексов», - рассказал политолог.

Однако, по его словам, проблемой для Эстонии является то, что находящаяся с противоположной стороны Финского залива Финляндия не стремится ввести такой же режим и «не является таким разжигателем войны».

Ранее министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене выступили с заявлением о том, что прекращение огня на Украине «резко усилит угрозу безопасности для республик Прибалтики». По их мнению, Россия «продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО».

При этом президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».