Иноагентам запретили заниматься просвещением и образованием в РФ

Законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ принят Госдумой на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, иноагентам запрещено осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ. В случае признания образовательной организации иностранным агентом ее лицензия должна быть аннулирована, говорится в документе.

В соответствии с законодательством, лицензирующий орган должен принять решение о возврате заявления и документов соискателю лицензии или лицензиату. В решении должны быть указаны причины возврата, а также ссылка на соответствующие положения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. Кроме того, в случае, если соискатель имеет статус иностранного агента, ему будет отказано в получении лицензии на осуществление педагогической деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Вводится и ограничение для иностранных агентов на получение статуса социально ориентированных некоммерческих организаций и на получение муниципальной поддержки. Также предлагается запретить иностранным агентам входить в состав органов управления государственных корпораций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время в реестре иноагентов насчитывается свыше 50 граждан, работающих в сфере образования. Он отметил, что инициативой решаются задачи по защите суверенитета России.