Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации на Ближнем Востоке

Неконструктивная позиция Запада ведет к ухудшению ситуации вокруг иранской ядерной программы и в целом на Ближнем Востоке. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада», - констатировала Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может начать военные действия против Ирана, если не будет компромисса по ядерной программе и ракетному оружию Тегерана.

6 апреля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило о том, что аятолла Али Хаменеи привел в состояние повышенной боевой готовности Вооруженные силы Ирана. Тегеран также предупредил соседние государства, что они не должны предоставлять свое небо и территорию американским военным в случае конфликта.