В МИД РФ назвали условие для переговоров с Японией по мирному договору

Россия не станет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит политику в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Ранее в японском министерстве иностранных дел заявили, что власти страны настроены на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях государств. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Токио по-прежнему привержено враждебным действиям в отношении Москвы, поэтому никакие переговоры по мирному договору пока невозможны.

Япония заявила о готовности к мирному договору с Россией

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — прокомментировал это Руденко.

Напомним, что Москва и Токио ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны еще с середины прошлого века. Главным препятствием в этом вопросе остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Переговоры на этот счет были прекращены российской стороной после введения Японией санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине.