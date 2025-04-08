В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ в настоящее время находятся не только на территории Курской области, но и Белгородской.

Песков напомнил, что поскольку вопрос касается «деталей СВО», «такие вопросы должны быть переадресованы в Минобороны». Кремль, по словам пресс-секретаря президента, эту тематику комментирует.

Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ на границе Белгородской области

Ранее Владимир Зеленский сообщил о присутствии подразделений ВСУ в Белгородской области. В вечернем видеообращении он со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Сырского заявил «о линии фронта, нашем присутствии в Курской области и нашем присутствии в Белгородской области». Он объяснил активные действия в приграничье необходимостью защиты Сумской и Харьковской областей.