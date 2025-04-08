Токио продолжает придерживаться антироссийского курса, и никаких контактов по поводу заключения мирного договора между Россией и Японией сейчас нет. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее МИД Японии в дипломатическом докладе «Синяя книга» выступил за мирные переговоры с Россией. Однако Северные Курилы там были названы «суверенной территорией» Японии, которая сейчас «незаконно оккупирована Россией».

В свою очередь официальный представитель Кремля, комментируя ежегодный доклад МИД Японии, напомнил, что в Токио присоединились «ко всем недружественным и враждебным шагам» в отношении России, и эта позиция остается неизменной.

«То есть слова о желании выйти на мирный договор - это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, - это совсем другое. И мы исходим из реального положения дел», - заметил Дмитрий Песков.

Он также констатировал, что в нынешней ситуации вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров.

«Сейчас никаких контактов с японскими властями нет», - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Названо главное препятствие для заключения мира с Японией

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные». В ноябре 2024-го японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора начнется после завершения конфликта на Украине.