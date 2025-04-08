Песков анонсировал встречу представителей России и США в Стамбуле по линии МИД

На предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с США, которая состоится в Стамбуле, Россию представит министерство иностранных дел.

На брифинге он добавил: «С нашей стороны это будет по линии министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

Также сообщалось, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.