Названо главное препятствие для заключения мира с Японией

Россия несколько раз предлагала Японии заключить мирный договор, однако Токио не принимает самостоятельных решений из-за США, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Поэтому, по его словам, все зависит от решения Вашингтона.

Японской стороне несколько раз предлагалось [заключение мирного договора]. Это предложение не отменено на текущий момент, я не слышал, чтобы позиция России изменилась. Но Япония никогда не принимала и не принимает самостоятельных решений. К огромному сожалению, это государство, которое фактически подчинено воле США. Какая воля будет у американцев, такая воля будет и у японской стороны, — сказал Каргинов.

Он добавил, что позиция России по территориальным претензиям Японии четко сформулирована. По словам депутата, от мирного договора зависит развитие экономических, дружеских и культурных отношений.

Это наш сосед, это островное государство, у них есть очень большие потребности в ресурсах. Они участвовали в экономических проектах с Россией, у нас тесные были культурные отношения. Но, к огромному сожалению, разрыв произошел со стороны Японии. Им диктуют волю США. Вы же видите: как меняется позиция США по отношению к России, так и меняется позиция Японии, она не зеркальна, она идентична, — добавил Каргинов.

Ранее МИД Японии сообщил, что, несмотря на текущие разногласия в отношениях с Москвой, Токио хочет заключить мирный договор. При этом вопрос принадлежности Курильских островов остается открытым.