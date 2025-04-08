Медведев оценил возможность ядерного разоружения при прекращении конфликта на Украине

Ядерное разоружение в мире в ближайшее время невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, в том числе и из-за позиции США и ЕС. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он констатировал, что подписанный 15 лет назад в Праге Договор СНВ-III так и не привел к снижению риска ядерной войны из-за позиции США и их союзников.

«В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны», - заметил зампред Совбеза РФ.

При этом, несмотря на то, что нынешняя администрация США в отличие от своих предшественников «на словах это признает», но ожидать ядерного разоружения в ближайшие десятилетия не стоит, уверен Дмитрий Медведев.

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Чем это закончится, давно известно», - констатировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от ядерного оружия, «потому что его мощь безумна». Он выступил с инициативой начать переговорный процесс о денуклеаризации с Россией и Китаем.

Однако позднее Трамп сообщил о «фактически одобренном» бюджете для Пентагона «в пределах» триллиона долларов, который будет «самым большим» из когда-либо принимаемых для военных.