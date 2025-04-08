Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об отношениях России и Японии.

«Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия исходит из реального положения дел.

«Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — указал Песков.

Ранее сообщалось, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.

Названо главное препятствие для заключения мира с Японией

Также говорилось, что Япония намерена сохранить участие в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.