Песков — об отношениях России и Японии: контактов с японскими властями нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об отношениях России и Японии.
«Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Россия исходит из реального положения дел.
«Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — указал Песков.
Ранее сообщалось, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.
Названо главное препятствие для заключения мира с Японией
Также говорилось, что Япония намерена сохранить участие в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.