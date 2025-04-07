В ГД хотят запретить иноагентам вести образовательную деятельность

Госдума рассмотрит на текущей неделе законопроект, которым предлагается запретить иноагентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что пленарное заседание Госдумы пройдет уже завтра, 8 апреля.

«Среди законопроектов, которые будут рассмотрены во вторник, — инициатива о запрете иноагентам преподавать или вести просветительскую деятельность вне зависимости от возраста обучающихся», — сказал Володин.

Председатель ГД указал, что сейчас в реестре иноагентов насчитывает более 50 лиц, которые трудятся в сфере образования. Володин считает, что законопроект о запрете иноагентам вести образовательную и просветительскую деятельность «решит задачи по защите суверенитета РФ».

Кроме того, по его словам, ко второму чтению документ был доработан и одна из поправок также вводит запрет для иноагентов на участие в органах управления государственных корпораций.