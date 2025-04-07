Посольство РФ ответило на заявления британских СМИ об угрозе подводным коммуникациям

Посольство РФ в Лондоне опровергло появившиеся в британской прессе сообщения о мнимой угрозе подводным коммуникациям со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

В посольстве пояснили, что в местной прессе снова появились многочисленные фантастические истории о мнимой российской угрозе.

Журналисты смешали в одну кучу басни о российских судах, «яхтах» олигархов, которые якобы отрабатывают военные задачи, истории об атакующих британскую армию киберпреступниках, уточнили в дипмиссии.

Дипломаты пояснили, что СМИ королевства в эту «низкопробную пародию на романы Жюля Верна» добавили домыслы о «загадочных роботизированных щупальцах», с помощью которых из Москвы пытаются дотянуться до британских глубоководных коммуникаций.