Посольство РФ ответило на заявления британских СМИ об угрозе подводным коммуникациям
Посольство РФ в Лондоне опровергло появившиеся в британской прессе сообщения о мнимой угрозе подводным коммуникациям со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.
В посольстве пояснили, что в местной прессе снова появились многочисленные фантастические истории о мнимой российской угрозе.
Журналисты смешали в одну кучу басни о российских судах, «яхтах» олигархов, которые якобы отрабатывают военные задачи, истории об атакующих британскую армию киберпреступниках, уточнили в дипмиссии.
Дипломаты пояснили, что СМИ королевства в эту «низкопробную пародию на романы Жюля Верна» добавили домыслы о «загадочных роботизированных щупальцах», с помощью которых из Москвы пытаются дотянуться до британских глубоководных коммуникаций.
«В этом бездонном вымысле правда сгинула без остатка. Скажем честно — все эти заказные припадки медийного алармизма, навеянные импульсами от местных спецслужб, уже порядком наскучили», — заметили в посольстве.