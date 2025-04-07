Лавров обсудил диалог России и США с другими странами

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран обсудил диалог между Россией и США и вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

«В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса», — отмечается в сообщении.

Российский министр в ходе своего выступления дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. Он констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности и обратил внимание на опасность действий государств-членов НАТО.

В МИД России озвучили один из главных вопросов в диалоге с США

Ранее глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что враги России до сих пор находятся в правительстве США, а многие страны пытаются сорвать попытку диалога между Москвой и Вашингтоном.