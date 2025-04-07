Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили инцидент со взрывчаткой и предстоящие маневры, пишет БЕЛТА.

По данным агентства, российский лидер позвонил белорусскому коллеге и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки.

Путин попросил насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.

Главы государств обсудили предстоящие встречи, договорились в их ходе подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом.

Путин и Лукашенко также подняли тему предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2025» и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства.

Путин и Лукашенко подвели итоги переговоров

Опасный груз пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель Mercedes.