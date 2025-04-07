Пушков заявил о прокси-войне США против России

США по-прежнему ведут «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием, рассказал журналистам сенатор Алексей Пушков. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что очередные переговоры российской и американской делегаций могут пройти уже на следующей неделе.

«При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, сложилась парадоксальная ситуация, при которой одновременно с продолжением военных действий идут переговоры.

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Пушков уточнил, что консультации пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.