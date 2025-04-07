Слуцкий попросил ГП проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ*

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции "Тотальный диктант - 2025" на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом говорится в обращении председателя партии на имя генпрокурора Игоря Краснова (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу Вас провести проверку по факту выступления Жидковского Алексея Романовича перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия по привлечению Жидковского Алексея Романовича к работе с несовершеннолетними, проверить законность использования организаторами мероприятия средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов при организации данного мероприятия. И в случае необходимости принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений", - говорится в обращении.