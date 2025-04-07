Депутат Леонов заявил, что русский народ не ест насекомых

Россияне не будут есть насекомых, потому что на Руси их никогда не употребляли. Об этом рассказал депутат Олег Леонов в беседе с "Газетой.ру".

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"Никто не доказал безвредность такой продукции. Я почти уверен в том, что у насекомых огромное количество своих болезней и паразитов, о которых, поскольку мы их никогда не ели, мы просто не знаем", – добавил парламентарий.

Он отметил, что якобы никто не знает, какой долговременный вред может принести такая продукция. Кроме того, она "практически гарантированно" будет вредной, считает депутат ГД.

"Когда ты берешь жареного сверчка, прям явно видно, что это жареный сверчок. Есть его или не есть – каждый решает сам. Такие люди точно есть и точно найдутся, сейчас эта продукция покупается", – добавил Леонов.

Парламентарий опасается, что традиционные ингредиенты в будущем будут заменены на аналоги, сделанные из насекомых. А люди незаметно для себя будут употреблять такие продукты, уверен депутат. Он назвал эту опасность серьезной, так как такая продукция пойдет на изготовление хлеба и других изделий без маркировки.

"То есть в какой-то момент есть риск, что у вас в магазине в батоне, в котором раньше была только пшеничная мука, будет мука из насекомых. По вкусу вы это сразу не поймете, по составу там будет где-то меленько написано", – высказался Леонов.

Депутат считает, что россияне будут есть хлеб, кондитерские изделия и часть мясных изделий, думая, что они сделаны в традиционном составе, но на самом деле это будет "сделанный из мух" продукт. Поэтому таким блюдам требуется крупная маркировка, как на сигаретах, добавил Леонов.

Депутат ранее уже обращался с подобным предложением в Роспотребнадзор. Поводом для обращения послужила информация, что в РФ уже начали изготавливать муку из насекомых и добавлять ее в хлеб.

Позже использовать муху черной львинки в хлебопекарной промышленности начала компания "Биолаборатория", участник проекта "Сколково". Уточнялось, что насекомое разводят на предприятии в Архангельской области.