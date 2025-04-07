Мишустин пригласил Белоруссию на «Интервидение-2025»

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил Белоруссию принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в этом году. Об этом он сообщил во время встречи с белорусским премьер-министром Александром Турчиным.

«В этом году в Москве пройдет международный музыкальный конкурс „Интервидение“. Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие», — сказал Мишустин.

Его слова передает ТАСС.

Российский премьер также отметил важность совместного празднования предстоящей 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув общую историческую память и братские связи между двумя странами. Он отметил, что это «наш общий, священный праздник».

Ранее, 3 февраля 2025 года, президент России Владимир Путин издал указ о проведении международного музыкального фестиваля под названием «Интервидение-2025». Мероприятие будет организовано в Москве и Подмосковье. В качестве председателя организационного комитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкурс состоится в сентябре.