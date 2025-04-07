Латвийские власти работают над планами массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов с целью омрачить празднование 80-летия Великой Победы. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, в Латвии собираются «в максимально сжатые сроки» избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами солдат Красной армии.

«Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". А именно — преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов», — добавили в СВР.

Исполнять замысел будет один из «поисковых отрядов». Его руководство согласилось «за разумную плату» надругаться над могилами и сфабриковать протоколы об отсутствии следов захоронения. Начать эту работу планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ.

В СВР добавили, что «пещерная русофобия» подтолкнула латвийские власти к безумному решению — «объявить войну павшим войнам». В службе уверены, что их расчет на отсутствие наказания за подобные деяния «ошибочен».