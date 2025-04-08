Песков назвал позором планы Латвии уничтожить воинские мемориалы
Проявлением неуважения и позором назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков планы властей Латвии уничтожить треть мемориалов на братских могилах советским воинам-освободителям.
Ранее о таких планах латвийских властей в преддверии 80-летия Победы заявила пресс-служба СВР РФ.
"Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти тех, кто спас тебя от фашизма - наверное, это позор для страны", - сказал Песков. "И горе тому народу, который воюет со своей историей", - заключил представитель Кремля.