Президенту США Дональду Трампу пока рано примерять головной убор главного миротворца, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Красов. Парламентарий отметил, что глава Белого дома не достиг значимых успехов в урегулировании конфликта на Украине. Он указал, что Москва, следуя соглашению, с 18 марта соблюдает обязательства не атаковать критические объекты энергетики, тогда как Киев продолжает удары, в том числе по социальным объектам.

Дело в том, что Трамп забывает об одной и весьма важной детали. То, что его переговоры с Украиной ни к чему не привели, в отличие от переговоров с Российской Федерацией. Россия взяла на себя обязательства с 18 марта не наносить удары по критическим объектам энергетики Украины. После этого мы не наносим удары по этим объектам. Более того, часть беспилотников в то время, когда принималось решение президентом Российской Федерации, были сбиты в воздухе. Украинская сторона даже не прекращала наносить эти удары и удары по социальным объектам, в ходе которых гибнут наши мирные люди. На этом направлении у Трампа явно нет успеха. И мне кажется, ему головной убор главного миротворца еще рано примерять, — высказался Красов.

Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что соглашение об отказе от атак на энергетические объекты между Москвой и Киевом должно включить в себя более жесткие условия из-за постоянных нарушений со стороны Украины. По его мнению, действующее перемирие не было тщательно проработано и не имело эффективных механизмов контроля. Парламентарий также выразил мнение, что провокации со стороны Украины продолжатся, а ответственность за срыв отказа от атак Киев попытается переложить на Россию.