Трампа осадили после слов о желании прекратить удары России по Украине
Президенту США Дональду Трампу пока рано примерять головной убор главного миротворца, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Красов. Парламентарий отметил, что глава Белого дома не достиг значимых успехов в урегулировании конфликта на Украине. Он указал, что Москва, следуя соглашению, с 18 марта соблюдает обязательства не атаковать критические объекты энергетики, тогда как Киев продолжает удары, в том числе по социальным объектам.
Дело в том, что Трамп забывает об одной и весьма важной детали. То, что его переговоры с Украиной ни к чему не привели, в отличие от переговоров с Российской Федерацией. Россия взяла на себя обязательства с 18 марта не наносить удары по критическим объектам энергетики Украины. После этого мы не наносим удары по этим объектам. Более того, часть беспилотников в то время, когда принималось решение президентом Российской Федерации, были сбиты в воздухе. Украинская сторона даже не прекращала наносить эти удары и удары по социальным объектам, в ходе которых гибнут наши мирные люди. На этом направлении у Трампа явно нет успеха. И мне кажется, ему головной убор главного миротворца еще рано примерять, — высказался Красов.
Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что соглашение об отказе от атак на энергетические объекты между Москвой и Киевом должно включить в себя более жесткие условия из-за постоянных нарушений со стороны Украины. По его мнению, действующее перемирие не было тщательно проработано и не имело эффективных механизмов контроля. Парламентарий также выразил мнение, что провокации со стороны Украины продолжатся, а ответственность за срыв отказа от атак Киев попытается переложить на Россию.