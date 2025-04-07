Угроза биологической войны: бывший член комиссии ООН предупредил РФ об опасности

Бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что раскрытые файлы ЦРУ подтверждают ведение «перманентной биологической войны» западными странами. Об этом Никулин рассказал телеканалу «Царьград».

Документы, рассекреченные по указу президента США Дональда Трампа, раскрыли данные о некоторых операциях ЦРУ против Советского Союза. Речь, среди прочего, идет о попытке повлиять на политику СССР через испорченный сахар.

В ходе одной из секретных операций времен холодной войны ЦРУ испортило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем из Кубы в Советский Союз. Операция была проведена за несколько месяцев до Карибского кризиса в 1962 году.

Использованная агентами ЦРУ примесь должна была придать сахару «неискоренимый тошнотворно-горький привкус, который нельзя убрать никаким способом». Это должно было сделать всю партию «непригодной для потребления человеком или животными в любой форме». Однако план состоял не в том, чтобы отравить советских людей, подчеркивалось в документах.

В спецслужбе считали, что примесь «испортит вкус потребителей к любой еде или питью на значительное время» и нанесет удар по отношениям Москвы и Кубы. В случае успеха операция должна была принести Советскому Союзу финансовые потери в размере от 350 тысяч до 400 тысяч долларов (по курсу того времени). Судьба груза остается неясной, поскольку советских данных, связанных с этим делом, найти не удалось.

Комментируя раскрытую информацию, Никулин заявил, что в 1970-1980 годы на Кубе «потравили свиней с помощью африканской чумы».

«Из-за этого в значительной степени там и образовался тот гигантский долг в тридцать с лишним миллиардов долларов. И все, кто был в теме, знали, что против Кубы в течение десятилетий велась необъявленная биологическая война», - заявил эксперт.

Никулин считает, что России необходимо учитывать угрозу биологической войны или каких-либо провокаций со стороны западных стран. По его мнению, стандарты по биологической защите должны быть внесены в строительное законодательство.