Угроза биологической войны: бывший член комиссии ООН предупредил РФ об опасности

Мария Иванова

Бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что раскрытые файлы ЦРУ подтверждают ведение «перманентной биологической войны» западными странами. Об этом Никулин рассказал телеканалу «Царьград».

Угроза биологической войны: бывший член комиссии ООН предупредил РФ об опасности
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Документы, рассекреченные по указу президента США Дональда Трампа, раскрыли данные о некоторых операциях ЦРУ против Советского Союза. Речь, среди прочего, идет о попытке повлиять на политику СССР через испорченный сахар.

В ходе одной из секретных операций времен холодной войны ЦРУ испортило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем из Кубы в Советский Союз. Операция была проведена за несколько месяцев до Карибского кризиса в 1962 году.

Использованная агентами ЦРУ примесь должна была придать сахару «неискоренимый тошнотворно-горький привкус, который нельзя убрать никаким способом». Это должно было сделать всю партию «непригодной для потребления человеком или животными в любой форме». Однако план состоял не в том, чтобы отравить советских людей, подчеркивалось в документах.

В спецслужбе считали, что примесь «испортит вкус потребителей к любой еде или питью на значительное время» и нанесет удар по отношениям Москвы и Кубы. В случае успеха операция должна была принести Советскому Союзу финансовые потери в размере от 350 тысяч до 400 тысяч долларов (по курсу того времени). Судьба груза остается неясной, поскольку советских данных, связанных с этим делом, найти не удалось.

Комментируя раскрытую информацию, Никулин заявил, что в 1970-1980 годы на Кубе «потравили свиней с помощью африканской чумы».

«Из-за этого в значительной степени там и образовался тот гигантский долг в тридцать с лишним миллиардов долларов. И все, кто был в теме, знали, что против Кубы в течение десятилетий велась необъявленная биологическая война», - заявил эксперт.

Никулин считает, что России необходимо учитывать угрозу биологической войны или каких-либо провокаций со стороны западных стран. По его мнению, стандарты по биологической защите должны быть внесены в строительное законодательство.

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