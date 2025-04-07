Уничтожение гуманитарной помощи из Европы украинскими военными говорит о том, что люди сходят с ума. Об этом NEWS.ru заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Ранее военкор Чингис Дамбиев написал на своей странице в соцсети, что ВСУ на танках переехали присланные из Европы гуманитарные автомобили.

По словам Колесника, попытки проводить атаки на линии боевого соприкосновения заканчиваются для ВСУ поражением, более того, в Курской области остаются последние единицы украинских сил. У солдат ВСУ уже «разломана нервная система», считает депутат.

«Они уже и сходят с ума, и с жиру бесятся. Они потеряли мотивацию на линии боевого соприкосновения, идти не хотят. Наши войска наступают по всем фронтам», — сказал Колесник.

Ранее лидеры США и России в ходе беседы по украинскому вопросу пришли к решению, что РФ и Украина прекратят взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Москва выполнила договоренности, при этом Киев продолжил атаковать. Как заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Вашингтон не ожидал такого поведения от Киева. По мнению сенатора, Владимир Зеленский вошел в раж и не может выйти из образа, но терпение президента США Дональда Трампа не будет длиться долго.