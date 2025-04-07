Песков ответил на слова главы РФПИ о переговорах на следующей неделе

Дата и время проведения следующих переговоров представителей России и США пока не согласованы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, что новые контакты могут пройти уже на следующей неделе. При этом Песков считает, что переговоры необходимо продолжать, передает ТАСС.

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Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем, — ответил он.

Ранее Дмитриев заявил, что делегации Россия и США встретятся для переговоров уже на следующей неделе. Он также поделился итогами поездки в Вашингтон. По словам главы РФПИ, там обсуждалось восстановление российско-американских отношений в сфере экономики и бизнеса.

Вместе с этим Песков высказался о контактах России с Ираном по ядерной сделке. По его словам, Москва и Тегеран поддерживают постоянную связь. Песков также анонсировал новые консультации государств в ближайшее время и заверил, что диалог России и Ирана будет продолжаться.