Песков ответил на слова главы РФПИ о переговорах на следующей неделе
Дата и время проведения следующих переговоров представителей России и США пока не согласованы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, что новые контакты могут пройти уже на следующей неделе. При этом Песков считает, что переговоры необходимо продолжать, передает ТАСС.
Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем, — ответил он.
Ранее Дмитриев заявил, что делегации Россия и США встретятся для переговоров уже на следующей неделе. Он также поделился итогами поездки в Вашингтон. По словам главы РФПИ, там обсуждалось восстановление российско-американских отношений в сфере экономики и бизнеса.
Вместе с этим Песков высказался о контактах России с Ираном по ядерной сделке. По его словам, Москва и Тегеран поддерживают постоянную связь. Песков также анонсировал новые консультации государств в ближайшее время и заверил, что диалог России и Ирана будет продолжаться.