Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу

В Кремле сообщили, что арест имущества экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса связан с судебными разбирательствами.

«Это связано с судебными разбирательствами, мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Роснано» подала в суд иск к Чубайсу на пять миллиардов рублей

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на деньги Чубайса и ещё семи человек.

Ущерб государству в результате злоупотребления полномочиями сотрудниками «Роснано» составил более чем 43 млрд рублей.