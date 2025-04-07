Песков прокомментировал удар по Кривому Рогу

Дмитрий Песков прокомментировал удар РФ по Кривому Рогу, который, по данным Украины, был нанесён по детской площадке и унёс жизни 9 детей, по данным российского Минобороны, по месту проведения военного совещания командиров ВСУ.

«Здесь я предлагаю ориентироваться на заявление Минобороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносится», — заявил спикер Кремля.

В ответ на просьбу прокомментировать заявления Дональда Трампа о том, что ему не нравится продолжение обстрелов российской стороной, Песков сказал, что Путин поддерживает идею прекращения огня.

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«Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов», — сказал он.

Песков сказал, что «эти вопросы висят в воздухе, пока на них никто не ответил».