Хинштейн потребовал отстранить главу курского центра компетенций, находящуюся под арестом

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал немедленного отстранения от должности Ирины Одерковой, временно исполняющей обязанности гендиректора «Центра компетенций и развития городской среды Курской области». Соответствующее указание было дано в связи с уголовным делом о мошенничестве, по которому Одеркова находится под домашним арестом.

На заседании правительства Курской области Хинштейн подчеркнул, что отстранение должно произойти до конца дня, обосновывая это физической невозможностью исполнения обязанностей под домашним арестом и потенциальным ущербом для репутации. Он отметил, что Одеркова ограничена в действиях и не может полноценно выполнять свои функции, передает ТАСС.

Ранее прокуратура Курской области возбудила уголовное дело против Одерковой по факту мошенничества, связанного с благоустройством в рамках национального проекта. Следствие установило, что в 2022 году город Льгов получил свыше 70 млн рублей из федерального бюджета на обновление центральной площади и сквера. Одеркова, занимая должность заместителя гендиректора АНО «Центр компетенции развития городской среды Курской области», рекомендовала заключить контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 6 млн рублей с подрядчиком, который не имел возможности выполнить взятые обязательства, несмотря на что средства были перечислены.

Ранее Хинштейн сообщил, что вскоре регион будет освобожден.