В Кремле раскрыли детали «ядерных» консультаций России и Ирана

Россия поддерживает постоянные контакты с Ираном по ядерной сделке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он анонсировал очередные консультации в ближайшее время, передает РИА Новости.

Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что диалог России и Ирана будет продолжаться. По его словам, Москва готова приложить все усилия для урегулирования этой проблемы дипломатическим путем.