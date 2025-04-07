В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня, однако для этого необходимо ответить на целый ряд вопросов, которые сейчас «висят в воздухе». Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал», - пояснил Песков.

По его словам, необходимо прояснить ряд нюансов, в том числе «неподконтрольность киевского режима», планы по дальнейшей милитаризации Украины, а также решить вопрос с тем, что Киев не может «контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений».

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Напомним, что ранее в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Однако, по данным Минобороны РФ, несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям и нефтехранилищам в российских регионах.