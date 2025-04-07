Глава МИД Сергей Лавров обвинил Европу в открытом прославлении нацистов и фальсификации истории.

В своем обращении к участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» Лавров подчеркнул, что подобные случаи особенно распространены на Украине и в Прибалтике, говорится на сайте МИД.

По словам Лаврова, акция «Бессмертный полк» играет важную роль в сохранении исторической памяти и объединении людей. Он отметил, что в современных условиях, когда имеются многочисленные попытки сфальсифицировать историю, деятельность участников форума приобретает особое значение для поддержания гордости россиян за своих предков.

Лавров также отметил символичность проведения форума в Центральном музее Великой Отечественной войны. Он выразил уверенность, что мероприятие пройдет плодотворно и поспособствует укреплению связей соотечественников с исторической Родиной.

Ранее Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которые нужны Европе для ведения войны против России.