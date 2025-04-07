Режим президента Молдавии Майи Санду является колониальным, поскольку она «просто выполняет чужую волю». Об этом 7 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте.

«Это те случаи, когда госпожу Ли Пен привлекают во Франции к уголовной ответственности как раз в тот период, чтобы она не попала на выборы президента Франции. Когда колониальный режим Санду в Молдавии — а он действительно колониальный, так как она просто выполняет чужую волю — возбуждает уголовное дело против избранной всенародно главы Гагаузии Евгении Гуцул. И ни один европейский политик на это ничего не сказал», — заявил Матвиенко.

Она также упомянула ситуацию в Румынии, где сняли с выборов президента кандидата Джорджеску, победившего в первом туре, и назвала такие случаи «беспределом полным», а также показателем того, что «в Европе нет свободы высказывания своего мнения».