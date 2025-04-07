Хинштейн поручил исключить из органов власти осужденных или бывших под следствием

Курские известия

Врио губернатора поднял проблему на заседании регионального правительства

Хинштейн поручил исключить из органов власти осужденных или бывших под следствием
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Он попросил прокомментировать назначение на пост Центра занятости населения Павла Моисеева.

- Вы знаете, что в отношении Моисеева возбуждалось уголовное дело, но от ответственности он был освобожден в связи с истечением срока давности?
- Он назначен исполняющим обязанности на время отпуска руководителя, - пояснил врио министра труда Елена Кулагина.
- Это неважно! Как человек, который был отдан под суд за коррупционное преступление и не был осужден по неребеалитирующим основания, может работать в системе власти? Прокуратура заявила антикоррупционный иск к нему! Моисеев должен быть уволен и вы можете уволить его по недоверию.

Александр Хинштейн пояснил, что Моисеев обвиняется в том, что работая главой администрации Щигров и председателем комитета по управлению областным имущество, отчуждал госсобственность в интересах своей семьи. Изначально обвинялся в мошенничестве, потом ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностных полномочий.

- Выскажусь грубо, но честно: запускать в огород тех, кто уже один раз был пойман на капусте, нельзя! – заявил врио губенатора. - Таким людям в системе власти не место.

Он поручил выявить сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые привлекались к уголовной ответственности, были осуждены, либо не осуждены по неребеалитирующим основаниям.

Политика
Елена Кулагина
Александр Хинштейн