Хинштейн поручил исключить из органов власти осужденных или бывших под следствием

Врио губернатора поднял проблему на заседании регионального правительства

Он попросил прокомментировать назначение на пост Центра занятости населения Павла Моисеева.

- Вы знаете, что в отношении Моисеева возбуждалось уголовное дело, но от ответственности он был освобожден в связи с истечением срока давности?

- Он назначен исполняющим обязанности на время отпуска руководителя, - пояснил врио министра труда Елена Кулагина.

- Это неважно! Как человек, который был отдан под суд за коррупционное преступление и не был осужден по неребеалитирующим основания, может работать в системе власти? Прокуратура заявила антикоррупционный иск к нему! Моисеев должен быть уволен и вы можете уволить его по недоверию.

Александр Хинштейн пояснил, что Моисеев обвиняется в том, что работая главой администрации Щигров и председателем комитета по управлению областным имущество, отчуждал госсобственность в интересах своей семьи. Изначально обвинялся в мошенничестве, потом ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностных полномочий.

- Выскажусь грубо, но честно: запускать в огород тех, кто уже один раз был пойман на капусте, нельзя! – заявил врио губенатора. - Таким людям в системе власти не место.

Он поручил выявить сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые привлекались к уголовной ответственности, были осуждены, либо не осуждены по неребеалитирующим основаниям.