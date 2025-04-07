Матвиенко пригласила президента Узбекистана выступить в Совфеде

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева выступить в палате регионов. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС.

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Спикер находится с рабочим визитом в Ташкенте, где проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского союза. Ранее она отметила блестящее выступление зарубежного лидера на пленарном заседании.

«Я пригласила Шавката Миромоновича, когда он будет в Москве, обязательно прийти в Совет Федерации, выступить в Совете Федерации. Я надеюсь, что в следующий раз не только я, но и все мои коллеги смогут услышать выступление президента [Узбекистана]», — подчеркнула Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов.

Она уточнила, что узбекский лидер пока не подтвердил возможность выступить перед российскими сенаторами.

Как писала «Парламентская газета», председатель Совфеда также рассказала о планах Мирзиёева принять участие в праздновании 80-летия Великой Победы в столице России. Ранее она вручила ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Узбекистане, юбилейные медали.