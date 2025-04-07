Путин осудил попытки исказить роль России в Великой Победе

Верность правде особенно ценна в условиях, когда во многих странах поощряются нацизм и русофобия, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

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Ежегодный форум собрал в Москве всех, кому дорога память дедах и прадедах, спасших мир от нацизма. Все они организуют и участвуют в шествиях "Бессмертного полка". Многие иностранцы приняли участие в нем онлайн, в том числе и граждане тех стран, где царит русофобия. Все они понимают, что нельзя допустить возрождение нацизма и позволить переписать историю в угоду западной конъюнктуре.

Сотни тысяч людей во всем мире участвуют в шествиях "Бессмертного полка" и других патриотических проектах, отметил Путин. Такая сплоченность и верность правде особенно важна сейчас.