Мэр Курска уходит в отставку
Мэр Курска Игорь Куцак покинет пост главы города по собственному желанию. Об этом, как сообщает агентство KurskCity.ru, объявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.
Куцак заявил, что решение об отставке связано с семейными обстоятельствами. Он указал, что «накопилось много семейных вопросов, требующих его участия».
«Не скрою, я пытался уговорить его остаться. Но, видимо, у него есть свои причины», - так это прокомментировал Хинштейн.
Куцак стал мэром Курска в начале 2022 года. Ранее он был председателем регионального комитета по управлению имуществом. Предшественником Куцака в должности мэра был Виктор Карамышев, ставший вице-губернатором Курской области.