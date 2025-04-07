Мэр Курска уходит в отставку

Мэр Курска Игорь Куцак покинет пост главы города по собственному желанию. Об этом, как сообщает агентство KurskCity.ru, объявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.

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Куцак заявил, что решение об отставке связано с семейными обстоятельствами. Он указал, что «накопилось много семейных вопросов, требующих его участия».

«Не скрою, я пытался уговорить его остаться. Но, видимо, у него есть свои причины», - так это прокомментировал Хинштейн.

Куцак стал мэром Курска в начале 2022 года. Ранее он был председателем регионального комитета по управлению имуществом. Предшественником Куцака в должности мэра был Виктор Карамышев, ставший вице-губернатором Курской области.