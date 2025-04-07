На нормализацию отношений России и Украины, а также восстановление связей между двумя странами уйдет не менее 10-15 лет.

«Если смотреть на опыт других крупных конфликтов гражданского типа, чтобы негативный опыт изжился, должно смениться, как минимум, два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — рассказал социолог Алексей Фирсов в беседе с Ura.ru.

В качестве примера социолог привел конфликт в Югославии. Он отметил, что спустя 30 лет после боевых действий возобновилось авиасообщение между Сербией и Хорватией.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», европейские страны предпринимают огромные усилия для возобновления поддержки США безопасности Украины.