Социолог назвал сроки нормализации отношений России и Украины

На нормализацию отношений России и Украины, а также восстановление связей между двумя странами уйдет не менее 10-15 лет. Такие сроки назвал социолог Алексей Фирсов в беседе с Ura.ru.

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«Если смотреть на опыт других крупных конфликтов гражданского типа, чтобы негативный опыт изжился, должно смениться, как минимум, два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — сказал Фирсов.

В качестве примера социолог привел конфликт в Югославии. Он отметил, что спустя 30 лет после боевых действий возобновилось авиасообщение между Сербией и Хорватией.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что главными национальными интересами Украины является завершение вооруженного конфликта с Россией и восстановление двусторонних отношений.